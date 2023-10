Stade Rennais: Sacha Boey a débloqué un bonus pour les Rouge et Noir

D’ici à ce qu’il rejoigne un jour peut-être l’équipe de France A, Sacha Boey s’épanouit en Turquie avec Galatasaray.

Il ne sera pas la sensation de le dernière liste des appelés de Didier Deschamps pour les matchs de l’équipe de France face au Psy-Bas et l’Ecosse. Pas encore. Mais Sacha Boey y parviendra peut-être s’il garde, voire élève, le niveau qui est actuellement le sien avec Galatasaray, en Turquie. En attend, il faut depuis la saison 2021-22 le bonheur du club d’Istanbul. Et épisodiquement celui du Stade Rennais qui l’a formé et à qui il appartenait avant son départ.

Le Stade Rennais reçoit un bonus tous les 25 matchs de Sacha Boey jusqu’au 75e

Car Sacha Boey, latéral droit en fonction, vient de dépasser récemment le cap de son cinquantième match sous le maillot du Galatasaray. Un club qu’il a rejoint dans le cadre d’un transfert à 1,15 millions d’euros l’indemnité payée au Stade Rennais. Et dans l’opération se sont glissés des bonus que détaillait alors le média sportif turc Sporx. Dont une prime par tranche de 25 matchs joués par le natif de Montreuil en banlieue parisienne, âgé de 23 ans.

Le jeune latéral droit pourrait être prochainement prolongé par Galatasaray

Il est en effet prévu à chacune de ces occasions que 285 000 euros reviennent à Rennes. Soit déjà 570 000 euros au bénéfice des Bretons. Et possiblement 285 000 euros de plus au 75e match, pour la dernière tranche contractualisée. A moins que d’ici-là Sacha Boey soit prolongé et revalorisé financièrement ainsi que cela se murmure de plus en plus à son sujet. En ce cas, les conditions seraient alors remises à plat.