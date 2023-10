Stade Rennais: Les primes déjà gagnées en Ligue Europa 2023-2024

Le Stade Rennais de Baptiste Santamaria est à son avantage en Ligue Europa 2023-2024.

Jusqu’ici tout se passe plutôt bien pour le Stade Rennais en Ligue Europa, saison 2023-2024. Le collectif breton s’est brillamment imposé ce jeudi soir en Grèce, sur la pelouse du Panathinaïkos à Athènes (2-1), un succès qui lui vaut de s’adjuger la première place du groupe F, avec six points et deux longueurs d’avance sur ce même Panathinaïkos, trois sur Villarreal et quatre sur le Maccabi Haïfa qui n’ont toutefois pas joué, en raison du contexte géopolitique.

Le Stade Rennais domine son groupe en Ligue Europa

Le Stade Rennais est en posture favorable et peut même viser la première place finale, à mi-parcours de la phase de groupe. Elle est synonyme de rallonge financière de 1,5 millions d’euros ainsi que le prévoit l’UEFA dans sa répartition des primes de la Ligue Europa 2023-2024 et elle qualificative directe pour les huitièmes de finale (payés 1,2 M€ de plus), sans passer par la case des barrages.

30% du marketpool reviendra au club breton

D’ici à ce que ce scénario se produise peut-être, souhaitons-le aux hommes de Bruno Génésio, Rennes repose déjà sur presque 10 millions d’euros de gains de sa compétition, tel que nous l’avons calculé à Sportune. En prenant néanmoins pour base d’estimation, la part des droits de l’audiovisuel versée à chacun des clubs français, au nombre de trois engagés dans le tournoi. Comme les Marseillais, les Rouges et Noirs recevront 30% du pot total.

Un peu moins de la dizaine de millions pour les débuts de Rennes en coupe

A cela s’y ajoutent la prime commune de l’UEFA aux 32 équipes qualifiées, les bonus de résultats à savoir que les deux victoires sont valorisées à 630 000 euros chacune et encore la part du classement au coefficient sur les dix derniers exercices européens du club. Pour un total plus ou moins proche en ce qui concerne le Stade Rennais, de 9,53 millions d’euros.

Les primes déjà gagnées par le Stade Rennais en Ligue Europa

Primes de participation = 3,63 M€

Prime de résultats = 1,26 M€

Classement au coefficient = 2,24 M€

Marketpool (estimation) = 2,4 M€

Total = 9,53 M€