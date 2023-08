Stade Rennais: Combien vaut le 11 type de la saison 2023-24 sur le mercato ?

Le Stade Rennais fait partie des clubs ambitieux du championnat de France de Ligue 1.

C’est un collectif équilibré sur toutes les lignes que celui que présente le Stade Rennais, cette saison 2023-2024. L’un des plus valorisés du championnat de Ligue 1 aussi, en faisant exception du PSG. Et encore, ce onze type que celui donné par L’Equipe n’intègre pas l’un, sinon le joueur au profil le plus bankable sur le mercato, en la personne de l’ailier Martin Terrier, qui poursuit et termine sa convalescence, après une grave blessure au genou contractée en janvier.

Un collectif jeune et à fort potentiel sur le mercato

C’est Amine Gouiri, ailier lui aussi, qui vaut dans ce collectif le plus cher, estimé à 30 millions d’euros sur ce mercato. Le onze type du Stade Rennais saison 2023-2024 est valorisé à 167 millions d’euros, soit un joueur à la moyenne de 15 millions d’euros. Il serait bien plus cher avec un autre que Steve Mandanda dans les buts, mais avec le gardien international français ce n’est plus la valeur sur le marché qui compte, à désormais 38 ans, mais l’expérience qu’aucun dans son vestiaire ne peut lui contester. Ni sur le palmarès, en tant que champion du monde 2018.

Mandanda le seul du onze type du Stade Rennais en fin de contrat en 2024

C’est peut-être la dernière saison professionnelle de l’ancien portier iconique de l’Olympique de Marseille et le seul joueur dans le onze qui n’ait de contrat que jusqu’au terme de cet exercice 2023-2024. Lui mis à part, ce Stade Rennais est l’un des plus jeunes effectifs de la Ligue 1, autant dire que pour la majorité des joueurs, il est encore temps dans la carrière, d’augmenter l’estimation marchande en transfert. Possiblement dès ce championnat que le club va débuter avec l’ambition de faire au moins aussi bien sinon mieux que la quatrième place du précédent.

Combien vaut le 11 type de la saison 2023-24 du Stade Rennais sur le mercato ?

– Steve Mandanda = 1 M€

– Lorenz Assignon = 5,5 M€

– Warmed Omari = 7 M€

– Arthur Theate = 25 M€

– Adrien Truffert = 15 M€

– Baptiste Santamaria = 8,5 M€

– Benjamin Bourigeaud = 10 M€

– Enzo Le Fée = 20 M€

– Ludovic Blas = 20 M€

– Arnaud Kalimuendo = 25 M€

– Amine Gouiri = 30 M€

Total = 167 M€