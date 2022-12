Stade Rennais: Ce que ses Mondialistes vont rapporter au SRFC

Kamaldeen Sulemana est l’un des huit joueurs du collectif actuel du Stade Rennais, parti disputer le Mondial. Ils sont dix, sur les deux ans précédents l’épreuve, que la FIFA retient dans son calcul.

Actuellement troisième de Ligue 1, à dix points du Paris Saint Germain, le Stade Rennais réalise une très belle première partie de saison. Si les nouvelles sont bonnes sur le terrain, elles le sont également en dehors. Comme lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, la FIFA indemnisera les clubs dont les joueurs ont participé au Mondial. Rennes dispose de 8 Mondialistes (Sulemana, Mandanda, Wooh, Theate, Rodon, Majer, Doku, Gomis) au sein de son effectif. Le club breton va donc percevoir 1 403 246 euros.

Le Stade Rennais, deuxième plus grand pourvoyeur de joueurs en France

Le principe est simple : La FIFA verse 9 768 euros par joueur et par jour à chaque club. La rémunération diffère en fonction de la présence ou non des joueurs au sein du club au moment où se dispute le Mondial. Avec 8 Mondialistes dans son effectif, 10 en comptant ceux passés par Rennes lors des deux dernières années et qui font partie des calculs de l’instance dirigeante, le Stade Rennais est le deuxième plus grand pourvoyeur, en France, de joueurs présents à cette Coupe du monde; derrière le PSG et ses 11 joueurs (17, en prenant compte des joueurs passés par le club lors des deux dernières saisons). En conséquence, le club breton va recevoir une indemnité de 1 403 246 euros de la FIFA.

Rennes va toucher 117 216 euros grâce à Eduardo Camavinga

Formé au Stade Rennais, Eduardo Camavinga n’est pas resté très longtemps au sein de son club formateur. Après seulement deux saisons avec le groupe professionnel et 74 matchs de Ligue 1, le joueur de 20 ans – 18 lors de son départ – plie bagages et rejoint le Real Madrid, où il remporte la Ligue des Champions dès sa première saison. L’international français, qui prépare actuellement la finale de la Coupe du monde avec les Bleus, a rapporté, à lui seul, 117 216 euros au club breton. Soit un peu moins de 10% de l’indemnisation versée par la FIFA.