PSG: Ce que ses mondialistes vont rapporter au Paris SG

Grâce à Kylian Mbappé et les autres sélectionnés au Mondial, le PSG va recevoir plus de 3,5 M€ de la FIFA.

Le PSG sera champion du monde de football, par le truchement, soit de Lionel Messi pour l’Argentine, soit de Kylian Mbappé avec la France. Il l’était même avec certitude, depuis mardi soir et la victoire de l’Albiceleste, sur la Croatie (3-0), puisque l’autre demi opposait les Bleus, au Maroc d’Hakimi (2-0). Messi et Mbappé justifieront donc de l’indemnité maximale que verse la FIFA, en guise de compensation aux clubs qui fournissent des mondialistes.

Le PSG sera indemnisé par la FIFA pour ses Mondialistes

A ceci toutefois près, que la FIFA rémunère à hauteur de 10 000 dollars, par jour et par joueur, toutes les équipes que les sélectionnés à la coupe du monde ont fréquenté dans les deux ans précédent l’épreuve (à hauteur de deux-tiers au club actuel, l’autre tiers au club d’avant). C’est-à-dire en incluant la phase préparatoire. A ce compte là, sur les 351 648 euros que vaut l’indemnité de Lionel Messi, un tiers (117 216 €), revient au FC Barcelone et le reste au Paris Saint-Germain.

Un peu plus de 3,5 M€ dont un dixième environ, du seul Mbappé

Au total, le club champion de France comptait onze joueurs sous contrat sélectionnés au Qatar (Hakimi, Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, Neymar, Mbappé, Messi, Navas, Sarabia et Soler), plus six qui fréquentaient le club précédemment (Paredes, Di Maria, Bulka, Xavi Simons, Draxler, et Kehrer). Ensemble, selon nos calculs à la rédac de Sportune, ses Mondialistes vont rapporter 3 575 088 euros au Paris Saint-Germain, dont 351 648 euros du seul Kylian Mbappé, pour la part la plus grosse.