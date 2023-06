Stade de Reims: Une compagnie aérienne débarque sur le maillot

Le Stade de Reims va afficher le logo de EVA AIR sur son maillot.

Le Stade de Reims et la compagnie aérienne EVA AIR ont annoncé la signature d’un partenariat de sponsoring pluriannuel. Après une première collaboration lors de la saison 2019-2020, la compagnie taïwanaise sera de retour sur les maillots de l’équipe rémoise, affichant son logo sur la poitrine des joueurs pour la prochaine saison.

La compagnie EVA AIR sponsor poitrine du Stade de Reims

« Cette collaboration internationale en dit long sur le pouvoir d’attractivité du SDR et s’inscrit dans la droite lignée du projet sportif du Club, qui a notamment intégré 36 nationalités au sein de ses effectifs depuis 3 saisons », détaille par communiqué, le directeur général du Stade de Reims, Mathieu Lacour.

Deux marques qui ont déjà collaboré ensemble

Le partenariat entre EVA AIR et le Stade de Reims a débuté lors de la saison 2019-2020 et a perduré malgré les contraintes liées à la pandémie. Avec la réouverture complète des lignes de la compagnie aérienne, ce partenariat sera renforcé, offrant une visibilité privilégiée sur les maillots des joueurs, ainsi que des activations lors des rencontres au stade Auguste Delaune et au centre de vie Raymond Kopa. Des contenus digitaux innovants seront également développés dans le cadre de cette association.