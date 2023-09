Rubiales: Dans l’appartement à vendre 1,51 M€ de l’ex-patron du foot espagnol

L’ex-président du football espagnol vend son appartement pour assumer les conséquences de son baiser forcé, donné à la joueuse Jennifer Hermoso.

Nous l’évoquions récemment sur Sportune, Luis Rubiales, pris dans l’engrenage médiatique et judiciaire à la suite du baiser forcé qu’il a donné à la footballeuse Jennifer Hermoso a perdu sa place et son salaire de président de la Fédération espagnole de football (RFEF). Et qu’en conséquence, il est contraint de vendre son appartement madrilène, pour assumer les frais des procès et son train de vie.

Ecarté de la RFEF Rubiales est forcé de vendre son appartement

L’appartement en question le voilà en images dans le diaporama ci-dessus, sur la base des éléments publiés sur son site par l’agence espagnole Obras Nuevas chargée de sa cession. Luis Rubiales l’aurait payé 1,3 millions d’euros et il en espère 1,51 millions d’euros de la vente. La propriété est située dans le quartier chic de Rosales à Madrid elle s’élève sur deux étages et est d’une superficie de 209 mètres carrés.

Un appartement sur 2 étages avec une piscine privative

Il y en bas un grand salon avec salle à manger, deux chambres en suites et trois salles de bain. L’étage donne sur l’extérieur et une grande terrasse avec une piscine privative et une vue sur les toits de la capitale d’Espagne. L’appartement est climatisé, il a un chauffage au sol et tout est accessible via de la domotique.

Situé dans un quartier sélect de Madrid

La résidence est un bâtiment historique datant de 1946, elle offre aussi à ceux qui l’habitent une autre piscine, des jardins partagés, un salon communautaire, un restaurant, une salle de cinéma maison et une salle de sport. Cette propriété se trouve au cœur de Madrid, à proximité de la Plaza de España, et a été conçue par le célèbre cabinet d’architectes Touza Arquitectos.