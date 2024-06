Ronaldinho parade à Wembley dans une Rolls-Royce rose avant la Ligue des champions

Ronaldinho est à Londres, pour l’occasion de la finale de la Ligue des champions qui oppose ce samedi soir, le Real Madrid au Borussia Dortmund. Il y est, et les observateurs sur place ne peuvent pas rater le Brésilien qui parade dans les rues de la capitale anglaise à bord d’une Rolls-Royce toute rose, avec le logo de son équipementier Nike.

La marque américaine est pourtant la grande absente de l’événement, elle laisse à ses rivales Adidas, avec le Real Madrid et Puma, pour le Borussia Dortmund, toute la couverture médiatique de la soirée. Mais la Virgule fait tout pour exister et son ambassadeur Ronaldinho lui donne un sacré coup de main. Après sa parade à bord du prestige britannique d’une Rolls Royce, l’ancien joueur du PSG s’est offert un bain de foule le temps d’une opération événementielle.

L’opération a été orchestrée avec la complicité de Clint Ogbenna, alias Clint419 l’homme derrière la marque Corteiz avec laquelle Nike est en collaboration. Une manière d’exister pour l’équipementier même quand il n’est pas concerné.

Ronaldinho travels in 𝓈𝓉𝓎𝓁ℯ… 💫

He’s on his way to the #UCLfinal at Wembley in this custom Rolls Royce.

Rate this ride out of 10… 👇 pic.twitter.com/g6NWq6rkE5

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 1, 2024