Real Madrid: En images, 3 projets de rénovation de Bernabeu qui ont été abandonnés

En haut à gauche, le Bernabeu tel qu’il a été rénové, le reste sont des projets avortés.

La rénovation s’est achevé il y a quelques semaines et le résultat du relooking est à la hauteur des attentes – grandiose – et de l’investissement, finalement proche du milliard d’euros. Le stade Santiago-Bernabeu, l’antre du Real Madrid a fait sa mue et sa nouvelle configuration donne l’impression d’un écrin à 260 degré avec des écrans tout du long de la toiture, désormais rétractable.

Le Real Madrid a sondé plusieurs cabinets d’architectes

Ce projet est celui du cabinet allemand d’architecture L35, Ribas & Ribas et GMP Architecten, mais le Real Madrid en a sondé plusieurs avant de prendre sa décision. Il y a donc le projet final, celui dont profitent aujourd’hui le club et ses supporters et les recalés de la décision finale. Le média AS en a retrouvé trois qui ont joué la compétition de l’appel d’offre mené par le board de la Maison Blanche.

Trois projets de rénovation de Bernabeu qui ne sortiront jamais de terre

L’un était conduit par Norman Foster et Rafael de La-Hoz, un autre par Rafael Moneo et Herzog & De Meuron et le troisième par Lamela avec l’aide de Populous. En forme ronde pour les deux derniers ou plus proches de son look actuel pour le premier, voilà donc les trois projets de rénovation de Bernabeu que nous ne verrons jamais sortir de terre.