Real Madrid: comment Jude Bellingham accélère le business du club

Jude Bellingham est un phénomène, sportif, mais aussi marketing pour le Real Madrid.

Le jeune international anglais, Jude Bellingham, affiche un début de carrière très prometteur et probant au Real Madrid. Avec 10 buts et 3 passes décisives en seulement 10 matchs, ses performances rappellent les débuts de Cristiano Ronaldo au Real en 2009. En dehors du terrain, il est déjà considéré comme une « pépite commerciale » pour le géant espagnol.

7 maillots sur 10 sont au nom de Bellingham

Recruté lors du dernier mercato pour 103 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund, le jeune milieu de terrain de 20 ans a instantanément gagné en popularité et a depuis un impact positif sur les activités commerciales du Real Madrid. Son influence est particulièrement visible dans la vente de maillots floqués à son nom et numéro ; le 5 celui de quelques illustres icônes au Real. En effet, sur dix maillots vendus et personnalisés dans la boutique officielle du stade, sept portent le nom de Bellingham.

La coopération entre Bellingham et le Real Madrid, tous deux sponsorisés par Adidas, facilite l’exploitation de son image et renforce la relation commerciale du club et de son partenaire technique, établie depuis 1998. Actuellement, au sein de l’effectif du club, d’autres joueurs tels que Vini Jr, Rodrygo, Valverde et Modric font partie du portefeuille de Nike, renforçant ainsi davantage cette association.

Des marques telles que McDonald’s et EA Sports profitent également de l’image médiatique de Bellingham. En plus d’augmenter les ventes de maillots et de favoriser l’ouverture vers de nouveaux marchés, notamment au Royaume-Uni, la présence d’une star telle que Bellingham attire l’attention de potentiels nouveaux sponsors et peut même être utilisée comme argument pour renégocier des contrats existants.

Bellingham profite aussi de la puissance du Real Madrid

A contrario, le joueur lui aussi bénéficie quotidiennement de l’aura de l’un des plus grands clubs du monde. Depuis son arrivée à Madrid en juin, le nombre de ses abonnés sur Instagram est passé de 10 millions à 19,2 millions. Considéré comme un pilier de l’équipe nationale anglaise et un acteur majeur au Real Madrid, Jude Bellingham possède toutes les qualités pour devenir une figure incontournable du marketing sportif.