RC Lens: Un nouveau sponsor sur le short des joueurs du Racing

Boulanger prolonge et étend son partenariat avec le RC Lens.

C’est un sponsor nouveau sur la cuisse gauche du short des joueurs, mais un partenaire commercial déjà associé au RC Lens. Le club nordiste a annoncé le renforcement de son partenariat avec Boulanger pour les saisons 2024-25 et 2025-26.

Boulanger prend l’espace sur le short des joueurs du RC Lens

Cette collaboration, qui dure depuis 2015, franchit donc une nouvelle étape avec l’apparition du logo de l’enseigne d’électroménager et de multimédia sur la face avant du short des équipes lensoises, en Ligue 1, mais aussi sur ceux de l’équipe féminine en Seconde Ligue et de l’équipe de Cécifoot.

« Attachés à l’ambition et à la fidélité, nous nous réjouissons de la consolidation de notre partenariat avec Boulanger, initié en 2015 alors que le club était en Ligue 2 », se réjouit le nouveau directeur général du club, Benjamin Parrot. « Cette constance témoigne de la solidité et de la profondeur de notre collaboration, désormais amplifiée par la présence du logo Boulanger sur le short de l’équipe professionnelle masculine, de l’équipe fanion féminine et du cécifoot. Nous sommes heureux de donner, ensemble, de la transversalité à cet important partenariat. Le renforcement de notre relation avec un acteur solidement implanté localement et incontournable nationalement, apparait naturel. Merci aux équipes de Boulanger pour leur confiance et leur fidélité. »

Un sponsor très présent chez les clubs de la Ligue 1

« C’est une grande joie pour nous de renforcer notre partenariat avec le RC Lens pour les deux prochaines saisons : une équipe emblématique de la région avec qui nous partageons les mêmes valeurs de respect, de proximité et d’esprit de compétition », ajoute la directrice de la communication de Boulanger, Kelly Bochet. « Nous sommes d’autant plus ravis que nous serons également aux côtés de l’équipe féminine et de cécifoot pour cette prochaine saison, reflet de nos engagements communs en faveur de l’inclusion et de la diversité. Nous nous réjouissons déjà de pouvoir partager avec le club, ses supporters et nos clients une belle année aux couleurs Sang et Or. »

Boulanger est un sponsor très présent dans l’élite du football français puisqu’il est, autrement qu’avec le RC Lens, aussi associé au Losc voisin, ainsi qu’à l’autre Racing, celui de Strasbourg et l’Olympique de Marseille.