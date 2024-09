OM: Puma rend hommage au retour de Rongier

Valentin Rongier, un retour qui force l’admiration de son équipementier.

C’est un hommage touchant, pour une histoire singulière. Valentin Rongier et Puma ont officialisé leur union au mois d’octobre 2023, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille jouant avant avec la marque concurrente Nike. Un mois plus tard, Rongier dans un contact avec le Lillois Rémy Cabella, a essuyé la pire blessure de sa carrière de footballeur.

Presque 9 mois à l’écart des terrains pour Rongier

C’était le 4 novembre dernier et depuis, le joueur a rongé son frein entre repos forcé et reprise accélérée. Un peu plus de neuf mois et une opération d’un genou plus tard, le capitaine marseille a enfin retrouvé les terrains pour quelques minutes grappillées à Brest au commencement de la saison, puis à Toulouse le week-end dernier.

Puma salue la résilience du milieu de l’OM

Puma, également équipementier de l’Olympique de Marseille, a tenu à saluer la résilience de son poulain. Dans un post sur Instagram, accompagné d’une série d’images montrant le milieu en plein effort à l’entraînement, la marque écrit : « Nous avons traversé les épreuves, maintenant l’heure du combat a sonné ». Ce pourrait être le week-end prochain face à Nice, avec l’espoir pour Rongier de fouler plus longuement le terrain qu’en entrant juste avant les arrêts de jeu, comme à Brest et Toulouse.