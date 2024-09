RC Lens: Ce que le transfert de Simon Banza à Trabzonspor doit rapporter au club

Au bénéfice des années de formation du joueur entre ses murs, le RC Lens va être bonifié sur le transfert de Simon Banza à Trabzonspor.

Bientôt la fin du mercato de l’été sur tous les terrains. Il se ferme aujourd’hui vendredi en Belgique, ce lundi 9 septembre au Qatar et le vendredi 13 en Turquie. La Turquie où justement va désormais évoluer l’attaquant Simon Banza. Il a quitté ce jeudi le club de Braga au Portugal, pour celui du Trabzonspor dans la capitale Istanbul.

Simon Banza quitte le Portugal pour la Turquie

L’opération est un prêt payant à 2 millions d’euros, assortie d’une option d’achat à 2,5 millions d’euros, d’après les chiffres que dévoilent les médias turcs. Natif de Creil dans les Hauts-de-France, Banza, 28 ans, a passé une grande partie de sa formation de footballeur entre les murs de La Gaillette, dans la pouponnière à talents du RC Lens.

Une décennie passée au RC Lens moins les périodes de prêts

C’est à ce titre que le club nordiste devrait être récompensé, tel que prévu par le mécanisme de solidarité de la FIFA. Arrivé en 2012 à Lens, il a définitivement quitté le club nordiste une décennie plus tard. Entre temps, il a été prêté tantôt au Luxembourg, tantôt au Portugal. Sur un transfert payant à 2 millions d’euros, 65 000 euros doivent revenir à la formation lensoises, sachant que tel qu’indiqué en Turquie, Trabzonspor devrait payer Braga en trois versements ; cela suppose donc que le RC Lens sera aussi gratifié en trois échéances.

A la fin du prêt, si l’option d’achat est bien levée et qu’elle au montant de 2,5 millions d’euros annoncée, alors les Sang et Or recevront-ils en plus une rallonge de 81 250 euros.

