RC Lens: Un ex de l’ESTAC et de la FIFA pour nouveau responsable marketing

Le RC Lens accueille un nouveau renfort dans ses équipes administratives.

Il n’y a pas que sur le marché des transferts que le RC Lens s’active. Après avoir recruté Adrien Thomasson et Julien Le Cardinal et prolongé Wesley Saïd, au début du mois, pour renforcer leur équipe sur le terrain, les Sang et Or ont également décidé de s’étoffer en interne. Pour ce faire, Henri Neveu, passé par l’ESTAC et la FIFA, devient, en ce début d’année 2023, le nouveau responsable marketing du club lensois.

Henri Neveu rejoint le RC Lens

C’est sur le réseau social Linkedin que Henri Neveu a annoncé cette nouvelle. “ Très heureux et fier de rejoindre les équipes du RC Lens pour travailler sur tous les sujets liés au marketing et au CRM (Customer Relationship Management ; :la gestion de la relation client traduit en français, ndlr) » a-t-il écrit. Il sera chargé entre autres de renforcer le lien entre les supporters du RC Lens et le club lensois.

Henri Neveu, ancien chargé de la billetterie de l’ESTAC et de la FIFA

Passé par l’ESTAC, où il était responsable de la billetterie et gérait également les accréditations ou encore le programme de fidélité, durant plusieurs années, Henri Neveu a connu sa dernière expérience à la FIFA. En mai 2021, il quitte le club troyen pour rejoindre l’instance dirigeante. Durant les 18 derniers mois, Neveu était présent au Qatar en tant que membre de la Fédération Internationale de Football où il gérait la communication de la billetterie.