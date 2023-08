RC Lens: Un budget quasi doublé et record pour la saison 2023-2024

Avec son public forcément ultra-motivé par la perspective de la Ligue des champions, le RC Lens entrevoit des recettes records cette saison 2023-2024.

Le retour du RC Lens en Ligue des champions, vingt ans après sa première et jusqu’ici unique campagne en C1, dope l’ambition sportive et les finances. C’est que de disputer la « coupe aux oreilles », garantis des recettes conséquentes de l’ordre d’une cinquantaine de millions d’euros ; plus ou moins selon le performance du club. Ça impacte donc logiquement les prévisions du début de saison.

De 62 à 118 M€ le budget prévisionnel du RC Lens

En la matière, le budget évoqué ce mercredi par L’Equipe est tout bonnement record dans l’histoire du club nordiste. Avancé à 118 millions d’euros, il est presque au double en 2023-2024, de ce qu’il était la saison dernière. Alors à 62 millions d’euros et le dixième « seulement », du plateau d’alors vingt clubs du contingent de la Ligue 1. Avec 118 millions d’euros de prévisionnel, le Racing va se positionner cet exercice au pied du podium, derrière les plus riches clubs de Paris, Marseille, Lyon et Monaco.

La Ligue des champions va doper les recettes du club

Jamais dans son histoire le RC Lens n’a élevé aussi haut son chiffre d’affaires. En 2021-2022, pour son second exercice depuis son retour dans l’élite, il avait généré un peu plus de 47 millions d’euros de revenus opérationnel, hors opération de trading, pour 71 millions d’euros de dépenses. La Ligue des champions garantis au club d’augmenter tous les postes de recettes : les droits TV, ceux de la billetterie où le public va se presser les mardis et mercredis soirs, le merchandising sur les maillots et autres écharpes écoulées et le sponsoring, par l’attraction de nouveaux commanditaires, a minima l’augmentation de l’apport de ceux en place, par l’effet de bonus déclenchés.