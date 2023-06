RC Lens: Une qualif en Ligue des champions qui « coûte » aux sponsors au club

Qui dit qualification en Ligue des champions, dit bonus versés au RC Lens, par des sponsors du club.

A part peut-être Franck Haise et ses hommes, les plus sûrs d’entre tous de leurs forces, qui au départ de l’exercice 2022-2023, aurait misé sur la réussite sportive du RC Lens, au point de finir dauphin du PSG en Ligue 1 et d’obtenir de fait, une qualification directe à la Ligue des champions ? Pas grand monde. Cette performance majuscule est une véritable aubaine pour tous les sponsors qui accompagnent le club nordiste, car elle leur offre un supplément de visibilité en France et désormais à l’étranger.

La qualification du RC Lens entraîne le paiement de bonus des sponsors

Mais cette saison remarquable a aussi un coût direct sur les commanditaires du club. Car les contrats de sponsoring sont généralement conditionnés par une part fixe et des bonus, selon les résultats sportifs des joueurs sur le terrain. Parfois aussi, dans le cadre des équipementiers, des royalties sur les ventes de maillots et produits dérivés associés. Comprendre qu’avec le retour des Nordistes dans la plus grande cours du football européen, certains doivent mettre la main au portefeuille. « L’équivalent d’un billet à au moins une centaine de milliers d’euros en plus », confie à Sportune l’un d’entre eux, sous couvert d’anonymat. Précisant toutefois, qu’il est bien plus réjouissant d’être dans cette configuration, que la situation inverse d’un club en déficit de résultats.

Le seuil des 10 M€ des commanditaires probablement franchi cette saison

Le RC Lens revendique cette saison un peu moins d’une vingtaine de sponsors, répartis sur trois niveaux de catégories : les partenaires principaux, les partenaires officiels et les fournisseurs officiels. En 2022, ils ont rapporté 9,366 millions d’euros au club sang et or et conséquemment plus espérés de l’exercice 2023 bientôt achevé au 30 juin prochain.