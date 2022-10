RC Lens, OGCN: Les recrues les plus chères au CV de Florent Ghisolfi

Florent Ghisolfi quitte le RC Lens pour l’OGC Nice.

Sur le départ du RC Lens pour l’OGC Nice, ce transfert donne un coup de projecteur sur Florent Ghisolfi et son travail de directeur sportif. Un oeil sur les recrues qui l’ont rejoint, le temps de son service en Artois, donne une idée de son savoir-faire. Peut-être toutefois moins sur les transferts payants, résumés ci-dessous pour les plus chers, que ceux négociés avec des joueurs libres.

Clauss ou Wooh pour solides références au CV de Florent Ghisolfi

Prenons l’exemple de Jonathan Clauss pour référence, car le piston droit est passé de l’anonymat de la deuxième division allemande, avec l’Arminia Bielefeld, à la Ligue des champions avec l’OM et l’équipe de France de football. Le défenseur Christopher Wooh en est un autre, arrivé libre à Lens, il a quitté le club pour Rennes et une indemnité de 9 millions d’euros.

⛏️ En 4 saisons passées comme coordinateur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi a su imposer sa patte, et sa politique de recrutement est une des raisons de la stabilisation rapide l’équipe en Ligue 1. ❓ Lens lui trouvera-t-il un remplaçant ? Aura-t-il le même succès à Nice ? https://t.co/p27Dfx6rxy pic.twitter.com/O0pLhmqDiy — Transfermarkt.fr (@TMfr_news) October 3, 2022

Un départ du RC Lens pour tenter la même aventure avec l’OGC Nice

Le top des recrues les plus chères de Florent Ghisolfi s’accompagne d’autres réussite. Une en particulier que celle du capitaine et milieu de terrain, Seko Fofana. S’il a finalement choisi de rester dans le Nord et de prolonger, ce ne sont pas les sollicitations qui lui ont manqué et pour le Racing, des occasions de négocier une plus grosse indemnité, que les 8,5 millions d’euros payés pour l’enrôler. Loïs Openda, arrivé cet été à Lens en provenance de Bruges restera son plus gros achats, avec le club Sang et or, qu’il quitte donc, pour un autre challenge.