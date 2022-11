RC Lens: L’Equipe recrute le coach du RCL, Franck Haise

Puisque le football est en pause, en Ligue 1, Franck Haise va donner de son temps et de son savoir, au média L’Equipe.

Une recrue de plus pour L’Equipe, dans le cadre de la Coupe du monde de football, qui se dispute actuellement, et jusqu’au 18 décembre, au Qatar. Et non des moindres puisqu’il est question de Franck Haise, coach du RC Lens et l’un des techniciens les plus en vues de ce début de saison 2022-2023, du championnat de France de Ligue 1.

Le coach du RC Lens chroniqueur pendant le Mondial 2022

« Comme tous les amateurs de ballon rond, j’ai toujours suivi la Coupe du monde et soutenu les Bleus, et j’aurai cette année le plaisir de partager avec les lecteurs de L’Equipe mon regard de coach sur le parcours des Bleus, en leur souhaitant d’aller au bout ! », explique par communiqué, le stratège de 51 ans, du club nordiste.

Franck Haise suivra et commentera le parcours des Bleus au Qatar

Franck Haise rejoint Bixente Lizarazu pour donner son expertise sur le parcours de l’équipe de France. Ses interventions seront à lire sur l’application, le site web et le journal papier, après chaque match du collectif de Didier Deschamps.