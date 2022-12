RC Lens: Ce que les Mondialistes vont rapporter au club

Przemysław Frankowski est le joueur du RC Lens qui est allé le plus loin, à la Coupe du monde 2022, au Qatar.

Ils étaient trois – le Polonais Przemysław Frankowski, le Belge Loïs Openda et le Ghanéen Salis Abdul Samed -, les joueurs du RC Lens partis disputer la Coupe du monde de football, au Qatar. Et pour eux l’aventure est terminée, dès la phase de groupe pour Openda et Salis Abdul Samed ; en huitièmes face à la France (1-3), en ce qui concerne Frankowski.

Le RC Lens avait trois mondialistes au Qatar

Sachant que la FIFA indemnise les clubs qui fournissent des internationaux à hauteur de 10 000 dollars (9 520 euros) par jour et par joueurs, à compter de la phase préparatoire (6 jours avant le début du tournoi, débuté le 20 novembre) et jusqu’au dernier match de la compétition, combien le RC Lens doit-il recevoir ? Un total de 550 000 dollars (524 000 euros), selon nos calculs à la rédac de Sportune, qui se détaillent ainsi:

Un peu plus d’un demi-million d’euros d’indemnités à venir

Un cumul de 170 000 dollars pour Loïs Openda, éliminé le jeudi 1er décembre, avec sa sélection belge, soit un jour de plus que le Ghana de Salis Abdul Samed (180 000 dollars). Quant à l’ailier, Przemysław Frankowski, il a été éliminé ce dimanche 4 décembre, par l’équipe de France, ce qui lui vaut d’ajouter 200 000 dollars de plus, à la cagnotte finale du RC Lens. Pendant ce temps, le Mondial se poursuit, avec demain vendredi, le début des quarts et va se poursuivre jusqu’à la finale, le 18 décembre.