Qui vend le plus de maillots à son nom au Barça ?

Les maillots de la pépite Pedri se vendent bien du côté du FC Barcelone.

Le programme sportif « Què t’hi jugues? » de la Cadena SER, tel que rapporté par le web du média Sport a dévoilé le top 5 des maillots les plus vendus au FC Barcelone cette saison. Et le joueur qui domine les ventes de maillots au FC Barcelone cette saison est sans trop de surprise, le joueur vedette Robert Lewandowski, le buteur polonais dont l’arrivée a suscité beaucoup d’enthousiasme chez les fans du Barça.

Lewandowski devant Gavi et Pedri chez les garçons

En deuxième place, se glissent les deux jeunes pépites de la Massia, la pouponnière à talents du Barça : , les milieux de terrain Pedri et Gavi. Ces joueurs prometteurs ont déjà conquis le cœur des supporters du FC Barcelone. Le classement réserve aussi une place spéciale aux stars de l’équipe féminine du Barça. Les deux Ballon d’or ancienne et actuelle, Alexia Putellas et Aitana Bonmati complètent ce top 5 des maillots les plus vendus, dépassant donc la majorité de leurs homologues masculins.

Putellas et Bonmati ont aussi leurs favoris et part de notoriété

Cette réalité souligne la montée en puissance du football féminin et la popularité croissante des joueuses du Barça parmi les fans du club. Ces données sur les ventes de maillots montrent clairement que le projet du FC Barcelone, tant chez les hommes que chez les femmes, continue de séduire les fans. Les supporters considèrent désormais les joueurs de l’équipe féminine, y compris les récipiendaires des deux derniers Ballons d’Or, comme des symboles importants du club et de ses couleurs.