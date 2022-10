Que valent les onze de départ les plus chers de la Ligue 1 ?

65 millions d’euros, c’est le coût moyen d’un onze de départ en Ligue 1, selon le CIES.

Un onze de départ à 610 millions d’euros, c’est l’équivalent de ce qu’a coûté l’équipe du PSG, alignée par Christophe Galtier, le soir du match disputé à l’OM. 610 millions d’euros, dont les deux tiers pour les seuls transferts de Neymar et de Kylian Mbappé, tel que l’explique l’Observatoire du football (CIES), dans sa lettre hebdomadaire. Hors classique, le onze parisien moyen depuis le début de la saison 2022-2023 vaut 510 millions d’euros.

Le PSG a sortie la grosse artillerie face à l’OM

Inversement, ce n’est pas à Paris, mais face à Angers SCO, qu’Igor Tudo pour l’OM, a composé son effectif de départ le plus cher, à 133 millions d’euros, pour une moyenne à 94 millions. A l’opposé de ces chiffres, l’AC Ajaccio n’a même pas investi un million, dans la composition moyenne de son effectif et 3 millions, du côté de Clermont et de l’AJ Auxerre. En Ligue 1, le onze moyen de départ cette saison 2022-2023, au cumul des indemnités de transferts (et bonus) vaut 65 millions d’euros (et 41 M€ sans le PSG). Il est, à titre de comparaison, de 233 millions, en Premier League.

Adversité maximale pour l’AC Ajaccio et Marseille

Notons que jusqu’ici, après treize journées, l’Olympique de Marseille et l’AC Ajaccio sont les deux clubs en Ligue 1, face auxquels les adversaires blinde leurs collectifs, puisqu’ils sont trois fois chacun, dans des onze de départs les plus chers du tableau ci-dessous.

Les onze de départ les plus chers de la Ligue 1