Quand Cristiano Ronaldo fait une infidélité à Nike

Face au Celta Vigo, en amical, Cristiano Ronaldo portait des protège-tibias de la marque Adidas.

« C’est peut-être un détail pour vous, mais pour nous cela veut dire beaucoup », chantait France Gall dont les paroles résonnent en la situation des images de Cristiano Ronaldo. Celles qui circulent du match amical opposant le Celta Vigo à Al-Nassr (5-0) postée elles-mêmes par le joueur portugais. C’est un détail, à peine visible, repéré par le média anglais FootyHeadlines. Sous les chaussettes de CR7 la paire de ses protège-tibias.

Cristiano Ronaldo a joué avec des protège-tibias siglés Adidas

S’y remarque trois bandes, celle qui font le logo iconique de l’équipementier Adidas, le premier concurrent de la Virgule de Nike. Or cette dernière, la marque américaine, est le sponsor associé à Cristiano Ronaldo. Il en est l’ambassadeur depuis vingt ans tout pile, avec le temps il est devenu la première tête d’affiche football du groupe, il a ses propres collections dédiées et a signé un contrat à vie avec la marque, comme Michael Jordan, LeBron James, ou dernièrement Kevin Durant, dans le monde du basket.

Sous contrat à vie avec la marque concurrente Nike

De là à dire qu’il y a de la friture, voire de la rupture entre Ronaldo et Nike comme le suppute Footyheadlines, il y a un pas énorme que nous nous garderons de franchir. Néanmoins et compte tenu des énormes enjeux des contrats millionnaires signés entre certains joueurs et leurs équipementiers à l’instar de celui qui lient les deux parties, il y a forcément matière à trouver la situation curieuse.