PSG: Vers des enchères records pour le maillot de Messi face à Cristiano Ronaldo ?

Déjà plus de 20 000 euros pour le maillot de Messi dans le match amical disputé à Cristiano Ronaldo et la sélection de Riyadh?

Une constellation de stars était présente sur le terrain lors du match entre le PSG et Riyadh, ce jeudi. Après la rencontre, le club de la capitale a, comme il en a pris l’habitude depuis la signature en novembre dernier avec son partenaire commercial, la plateforme MatchWornShirt, mis aux enchères les maillots de ses joueurs. Celui de Lionel Messi, le plus demandé par les fans, pourrait battre un record détenu par…Messi.

Déjà plus de 20 000 euros pour le maillot de Messi face à une équipe menée par Cristiano Ronaldo

À 8 jours et 21heures de la fin des enchères en ligne sur MatchWornShirt, le maillot de la Pulga, porté lors de la victoire des siens 5-4 face à Riyadh, équipe all-star composée des meilleurs joueurs des deux plus grands clubs d’Arabie Saoudite, Al Nassr et Al Hilal, est actuellement à 23 879 euros. Si la popularité de l’international argentin explique que de telles sommes soient mises sur la table pour obtenir sa tunique, la possibilité qu’il ait disputé son dernier match face à son rival de toujours, Cristiano Ronaldo, est également un facteur à prendre en compte.

Le maillot de Messi demandé à travers le monde pourrait battre un record

Ce maillot pourrait donc bien être historique. Des fans qui se situent sur tous les points du globe bataillent pour l’obtenir. Actuellement, c’est une personne vivant en Chine qui détient le Graal, talonnée par un aficionado qui réside au Japon. Le troisième et quatrième fans sont respectivement aux États Unis et en Australie. Le sixième est le Français à l’enchère la plus élevée. Il reste une semaine avant la clôture et cette pièce convoité pourrait bien battre un record très récent, détenu par Messi lui même. Celle qu’il portait face à Angers le 11 janvier dernier, pour sa première rencontre avec le PSG depuis son sacre avec l’Argentine, a trouvé preneur pour quelques 43 623 euros.