PSG: Messi, son 1er maillot porté en tant que champion du monde s’envole aux enchères

Plus de 20 000 euros pour le maillot porté par Lionel Messi contre Angers ; son premier dans la peau d’un champion du monde.

C’était son tout premier match dans la peau d’un champion du monde de football. Et à cette occasion, en plus, Lionel Messi a brillé, en inscrivant le deuxième des deux buts de la victoire (2-0), du PSG sur Angers. L’Argentin a été l’un sinon le principal acteur des débats. Et cela continue pour lui en coulisses, puisque son maillot est à vendre. Et les enchères flambent à son sujet.

Plus de 20 000€ pour le maillot du retour de Messi au PSG

Sur la plateforme Matchwornshirt, à laquelle le Paris Saint-Germain est associé, la tunique de la Pulga avec son numéro 30 dans le dos dépasse les 20 000 euros (21 005 €), à l’instant pour nous d’écrire ces lignes, à un jour de la fin des enchères en ligne. C’est quasiment dix fois le prix proposé pour celui porté par Neymar, le même match et deux fois environ, ce qu’il en coutait d’acheter le premier maillot porté par Mbappé, après son retour du Qatar.

Des enchères qui viennent de toute la planète

Pour Messi, les enchères viennent de partout : Royaume-Uni, Chine, Japon, Italie, Canada, Etats-Unis, Allemagne, France et Espagne, pour la plus haute du moment. Ce maillot porté par Messi est vendu sans autographe de la star qui l’a porté, mais avec un certificat d’authenticité livré avec.