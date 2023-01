PSG: Plus de 10 000€ pour le maillot de Mbappé face au RC Lens

Plus de 10 000 euros pour un maillot de Kylian Mbappé ; c’est ce le prix de celui porté, ce week-end, par l’attaquant du PSG, sur le terrain du RC Lens.

Comme il l’a déjà fait en d’autres occasions précédentes, le PSG, avec son nouveau partenaire, MatchWornShirt, plateforme spécialisée dans la vente en ligne de maillots, a décidé de mettre aux enchères les tuniques portées par ses joueurs lors de la défaite 3-1 face au RC Lens, dimanche dernier. La plus chère et la plus demandée est celle de Kylian Mbappé.

Le maillot du PSG porté par Mbappé à 10 080 euros

En vente depuis le 1er janvier, les maillots portés, mais non dédicacés, par les joueurs du PSG suite au revers concédé au RC Lens, sont très convoités. Au moment pour nous d’écrire ces lignes, celui de Kylian Mbappé atteint la somme de 10 080 euros, après une enchère française, en réponse à une autre depuis un profil chinois, qui a mis 9 330 euros. Il reste encore 5 jours aux fans du joueur pour obtenir le Graal et faire augmenter les enchères. La tunique de la star française est de loin la plus convoitée. En seconde position, figure celle de Sergio Ramos, qui est actuellement à 1 452 euros.

Les fonds seront reversés à des actions caritatives du club

Tel qu’expliqué sur la plateforme d’enchères, l’argent reviendra au PSG, dont une partie « des fonds récoltés » sera reversée « à des initiatives caritatives », menées en parallèle par la fondation du club de la capitale. Laquelle a vocation à aider les enfants défavorisés ou malades, les jeunes et les communautés en difficulté.