PSG: Une nouvelle Jordan Air 200e PSG assortie au maillot fourth

Avec le maillot fourth dévoilé la semaine dernière, Jordan a imaginé une paire de baskets associées, pour les suiveurs du PSG.

Alors que le PSG poursuit sa deuxième partie de saison, le club de la capitale a dévoilé, jeudi dernier lors de la rencontre de gala face à Riyadh en Arabie Saoudite, son maillot fourth pour la deuxième partie de l’exercice 2022-2023, en collaboration avec Jordan. A la collection des produits dérivés imaginés autour, s’y ajoute une nouvelle paire de chaussures signée du logo de la légende du basket NBA. La Jordan Air 200E PSG dispose du même code couleur que la quatrième tunique.

Une Jordan Air 200E à l’effigie du PSG

Parallèlement au quatrième maillot, Jordan et le PSG ont réalisé plusieurs articles dont cette paire de sneakers : la Jordan Air 200E PSG. Celle-ci est à dominante noire, les logos des deux entités sont dorés sur la chaussure. Celui du club de la capitale se trouve à l’arrière sur le côté extérieur de la basket, tandis que la marque Jordan est plaquée sur la languette. Ils sont aussi en doré sur les semelles intérieures ; celui du Paris Saint Germain sur la gauche, et l’autre du Jumpman, à droite.

La nouvelle paire disponible sur le site du club

Les supporters du club de la capitale ainsi que les fans de sneakers peuvent se réjouir, puisqu’ils peuvent d’ores et déjà se procurer cette nouvelle paire de chaussures. La Jordan Air 200E PSG est à retrouver en points de vente officiels et sur les plateformes digitales, du club, ou de l’équipementier Nike et sa division Jordan, au prix de 144,99€.