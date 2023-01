PSG: Le nouveau maillot fourth noir et doré est sorti

Juste avant son match de gala face à une sélection de Riyadh, le PSG a officialisé son maillot 4th.

C’est une habitude depuis quelques années maintenant. Le PSG a dévoilé, ce jeudi 19 janvier, son maillot fourth. Cette tunique est portée pour la première fois, aujourd’hui, à l’occasion d’un match de gala, qui se dispute au Qatar, entre le Paris Saint Germain et une équipe all-star, regroupant les meilleurs joueurs des deux équipes majeures du championnat d’Arabie Saoudite, dont fait partie Cristiano Ronaldo.

Le nouveau maillot fourth noir et doré du PSG

Ce maillot fourth est bien différent des autres. Le club disposant de plus de latitudes que pour sa tenue domicile ou extérieure, celle-ci est à dominante noire avec des rayures dorées, le logo Jordan est également du même coloris. Cette quatrième tunique puise son inspiration des nuits parisiennes. Elle est portée pour la première fois, ce jeudi, lors du match opposant le PSG à une sélection de joueurs d’Al-Hilal et d’Al Nassr, emmenée par Cristiano Ronaldo. Il s’agit peut être de la dernière opposition entre Lionel Messi et le numéro 7 portugais. Pour bien préparer cette rencontre, les stars parisiennes se sont entraînées, hier, devant près de 30 000 personnes au Khalifa Stadium de Doha, l’occasion pour le Paris Saint Germain de faire découvrir aux supporters la gamme des vêtements training dévoilées avec.

Première sortie pour le match de gala face à CR7

S’il est coutume d’attendre le mois de janvier pour que le club de la capitale dévoile son maillot fourth, cette rencontre événement, qui rapportera selon l’Équipe plus de 10 millions d’euros aux pensionnaires du Parc des Princes, sera scrutée par une bonne partie des fans de football à travers le monde, est une merveilleuse occasion pour le PSG de jeter un coup de projecteur sur cette nouvelle tunique.