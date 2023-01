PSG: La collection Jordan x PSG 2023 est déjà sortie au Japon

En attendant la révélation du maillot fourth, les premières pièces de la collection PSG x Jordan 2023 sont sorties, de l’autre côté du globe.

Sortie prévue en France dans le courant du mois de janvier. Avec le maillot fourth en pièce la plus prisée. Il n’a pas encore été dévoilé, mais à se pencher sur le reste de la collection, il est facile de comprendre que les leaks de la tunique, partagés ça et là depuis quelques semaines, sont bien ceux de la réalité. L’attestent donc, les premières images de la nouvelle collection Jordan x PSG.

La nouvelle collection PSG x Jordan 2023 en images ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 7

Le Japon dévoile les premières pièces de la collection PSG x Jordan 2023

Ce sont celles d’Atmos, le shop né à Tokyo au Japon et qui, au grés de ses collaborations notamment avec la marque Nike, s’est étendu jusqu’à New York, aux Etats-Unis. Hoodies, vestes, bas de survêtement ou autres tee-shirts y sont disponibles à la vente, avec un peu d’avance sur le calendrier que prévoit l’équipementier sportif, pour le marché français ; celui auquel se destine prioritairement cette série.

Un maillot fourth Jordan noir et doré après le gris extérieur

Le fond est noir, il s’accompagne de doré et de jaune. C’est la deuxième collection signée de Jordan, la division de la marque Nike, cette saison 2022-2023, après la sortie du maillot gris et noir extérieur et des produis qui lui étaient associés.