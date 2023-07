PSG: Un nouveau sponsor posters et icons pour le Paris SG

Comme le Barça, le PSG compte parmi les premiers à rejoindre le Club Legacyz.

Le Paris Saint-Germain a conclu un partenariat avec Club Legacyz, une nouvelle marque de memorabilia et collectibles physiques, rejoignant ainsi d’autres grands clubs européens tels que Manchester City, le FC Barcelone, le FC Bayern Munich et le S.L Benfica. Le marché des collectibles et des Memorabilia connaît une croissance fulgurante, avec une valeur estimée à atteindre 227,2 milliards de dollars d’ici 2032.

Le PSG parmi les premiers partenaires commerciaux de Club Legacyz

« Le secteur des collectibles de sport est un secteur passionnant et prometteur. Ce qui m’enthousiasme dans ce projet et ce partenariat avec le Club Legacyz, c’est de pouvoir donner la possibilité aux fans de sport du monde entier d’accéder à des nouveaux produits innovants qui célèbrent leurs héros d’une nouvelle manière, mais également de leur donner accès à des expériences exclusives », justifie Patrick Mouratoglou, entré dans l’actionnariat du club.

Des posters et cartes collectibes associées au Paris Saint-Germain

Club Legacyz a introduit deux gammes de produits : les « collectibles posters » et les « icons ». Les collectibles posters sont des affiches conçues et imprimées en France, tandis que les icons sont des collectibles de petite taille scellés dans un boîtier en plexiglas, agrémentés d’effets holographiques.