PSG: Un contrat « à vie » à 1 milliard d’euros pour Mbappé ?

Le Paris Saint-Germain aurait fait à Kylian Mbappé une offre de prolongation de contrat sur 10 ans, d’une valeur de 1 milliard d’euros, selon Forbes s’appuyant sur des informations de Defensa Central relayée par Sport en Espagne. Si cette offre est acceptée par le joueur âgé de 24 ans, actuellement lié à un possible transfert au Real Madrid, elle deviendrait le contrat sportif le mieux rémunéré de tous les temps et placerait le Français en tête de la liste des athlètes les mieux payés du monde, établie chaque année par Forbes, pour un avenir prévisible.

Paris Saint-Germain have reportedly made Kylian Mbappe a 10-year, €1 billion offer to extend his deal which would be sport’s highest-paid contract of all time.https://t.co/bNrI0wHWPN pic.twitter.com/KVJqg80JUE

— Forbes SportsMoney (@ForbesSports) July 20, 2023