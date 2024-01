PSG: Salaire, valorisation, les chiffres de Kurzawa sur ce mercato

Layvin Kurzawa vit au plus ses derniers mois au PSG. Mais peut-être ses derniers jours…

C’est la dernière opportunité pour le PSG de libérer un joueur qui lui aura beaucoup coûté. Plus qu’il n’a apporté, si ce n’est au commencement de son expérience avec le club de la capitale. C’est-à-dire à partir de la saison 2015-2016, une éternité à l’échelle de Layvin Kurzawa, latéral gauche sous contrat pour encore quelques mois.

Layvin Kurzawa et le PSG, c’est bientôt terminé

Janvier est la dernière fenêtre pour le voir partir autrement qu’au terme de son contrat estimé à près de 500 000 euros brut mensuels. C’est beaucoup pour un joueur qui n’a pas passé que huit minutes sur le terrain cette saison et ne compte que 20 matchs en moyenne pas exercice sous le maillot du Paris Saint-Germain, et de moins en moins au fil des dernières saisons.

Un contrat expiré au 30 juin qui ne sera pas prolongé

Le PSG l’a recruté depuis l’AS Monaco, moyennant une indemnité de 25 millions d’euros. Kurzawa était alors un joueur solide à son poste, une référence nationale au point de le voir s’adjuger la place dans le collectif de l’équipe de France. De l’eau depuis a coulé sous les ponts. En même temps s’est effondrée la valorisation du joueur sur le marché des transferts. Elle est désormais de 5 millions d’euros maximum pour l’Observatoire du football et moitié moins, dans l’estimation de Transfermarkt. A 31 ans et pour équivalence aux six derniers mois contractuels du natif de Fréjus.