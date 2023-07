PSG: Salaire, primes, contrat, ce que devrait signer Dembélé avec le PSG

Verdict d’ici ce lundi soir à 23h59. Parce qu’après il en coûtera plus cher de recruter Ousmane Dembélé, une fois passée la transition du mois de juillet à août. L’ailier international français du FC Barcelone a, comme toujours du football professionnel espagnol, une clause libératoire dans son contrat. Jusqu’au terme de ce 31 juillet, elle s’élève à 50 millions d’euros et doublera à compter du mois d’août.

Selon plusieurs médias, dont RCM Sport et Foot Mercato en premiers, le PSG est proche de l’attirer dans ses filets, en levant ladite clause à 50 millions d’euros. L’accord prévoit que en ce cas, la moitié sera payée au FC Barcelone, le reste reviendra au joueur et à son agent sous le forme d’une prime financière. Après quoi, selon une information venue d’Italie, du spécialiste mercato, Nicolo Schira, Ousmane Dembélé s’engagera sur un contrat de cinq ans, à l’échéance du mois de juin 2028.

