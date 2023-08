PSG: Salaire, contrat, ce que Kolo-Muani devrait signer avec le PSG

Randal Kolo-Muani se rapproche du PSG.

Neymar officiellement parti à Al-Hilal, le PSG cherche en retour à renforcer son secteur offensif. Après Ousmane Dembélé recruté depuis le FC Barcelone, c’est un autre international français, en la personne de Randal Kolo-Muano qui serait proche de s’engager. C’est ce qu’affirment conjointement Foot Mercato et RMC Sport ce samedi, évoquant un accord entre le club champion de France et l’attaquant de Francfort.

Le PSG et Randal Kolo-Muani auraient trouvé un accord

Le journaliste italien Nicolo Schira précise pour sa part que le deal porterait sur un bail de la longueur maximale de cinq ans, jusqu’en 2028. Et qu’il permettrait au natif de Bondy, âgé de 24 ans, de gagner l’équivalent de 7 millions d’euros annuels. Hors primes. C’est alors une véritable progression pour le joueur qui avoisine les 1,5 millions d’euros par an à l’Eintracht Francfort et près de trente fois le salaire qu’il percevait avec le FC Nantes, en Ligue 1.

Talks in progress for Kolo #Muani to #PSG from #EintrachtFrankfurt. Agreed personal terms for a contract until 2028 (€7M/year). #transfers https://t.co/WzGIC2ZsJJ — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 19, 2023

Reste à s’attendre avec l’Eintracht Francfort sur les modalités du transfert

C’est que depuis peu, le jeune homme a rempli du chemin, sous le maillot de l’Eintracht Francfort il est devenu une valeur sûre de l’équipe de France et a même disputé un bout de la finale de la dernière Coupe du monde. Resterait toutefois au Paris Saint-Germain et l’Eintracht Francfort en Allemagne à s’entendre sur la modalité de départ du joueur (prêt payant avec option d’achat ou départ sec) et le montant de l’indemnité du transfert.