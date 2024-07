France ou Portugal, qui verra les demi-finales selon les bookmakers ?

L’équipe de France affrontera le Portugal de Cristiano Ronaldo en quarts à l’Euro 2024.

Que ce fut dur, d’abord pour l’équipe de France, pour qu’elle écarte la Belgique dans les ultimes instants , avec un but de ce « bon vieux » contre son camps, le meilleur des Bleus sur cet Euro. Puis en suivant pour le Portugal, poussé jusqu’à la fatidique séance des tirs au but par la Slovénie. Mais les deux pays, favoris de leurs huitièmes de finale respectifs ont validé leur billet.

La France sera favorite des bookmakers face au Portugal

Ils en découdront donc en quarts de finale et non contente d’être revancharde après sa défaite en finale de son Euro 2016 (mais les revanches ne font pas toujours gagner, n’est-ce pas la Belgique ?), elle est la favorite des bookmakers. A la question « quelle équipe va se qualifier ? » la cote moyenne de la France est de 1,6 et celle du Portugal proche de 2 (elle monte à 2,07 actuellement sur VBET).

La France qui gagne (dans les 90 minutes initiales) paie 2,35 fois la mise, le nul est à 3 et le succès portugais est coté à 3,3 contre un. France – Portugal est programmé ce vendredi soir à Hambourg, à partir de 21h.