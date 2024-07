Balotelli: Son surprenant bolide bicolore en image

Etonnante combinaison de couleur que cet orange et noir de la voiture de Mario Balotelli.

Il disait, il y a un an, avoir perdu la passion pour les grosses automobiles et confiait avoir vendu les plus grosses ou couteuses ; Lamborghini ou autres Ferrari notamment. Mais Mario Balotelli expliquait dans un podcast pour un média allemand au sujet de ses voitures : « Dans mon garage, j’ai toujours une RSQ8 (Audi, ndlr), une 500 Abarth et une GTR Nismo Nissan de 1400 ch. Mais je vends toujours l’Abarth maintenant ».

Mario Balotelli a revendu ses plus grosses auotomobiles

La Nissan GT-R 3.8 V6 Nismo, la voilà donc à l’image. Elle est fidèle à son propriétaire dans le sens où elle est d’une esthétique plutôt excentrique et tout sauf banale. Jugez plutôt de sa couleur, un mélange d’orange cuivré à l’avant et de noir à l’arrière. Une combinaison originale qui allie le clinquant à la sobriété. « Docteur Ballo et Mister Mario », une double face somme toute caractéristique de l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille.

Une Nissan a double face qui colle au complexe Mario Balotelli

Ce n’est donc pas ou plus le bolide le plus cher de l’attaquant italien, mais cette Nissan GT-R vaut néanmoins quelques 210 000 euros. Avec ses 650 chevaux sous le capot, elle peut atteindre la vitesse de pointe de 315 km/h. Rapide et véloce sont deux qualités qui ont collé au joueur italien quand il était encore dans ses plus belles années et toujours concerné par le football. Ce qui ne semble plus être trop vrai, désormais.