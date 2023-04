Balotelli a perdu la passion, il vend ses autos de luxe

La jeunesse inssouciante et les voitures clinquantes, c’est fini pour Mario Balotelli.

Aujourd’hui au FC Sion, en première division suisse, Mario Balotelli est très loin du niveau auquel il était prédestiné. À 32 ans, il a fait un bilan de sa carrière et de sa vie en général. Immense talent, vainqueur de la Ligue des Champions à 19 ans avec l’Inter Milan, l’attaquant italien n’aura jamais pleinement confirmé les espoirs placés en lui. Excentrique en dehors des pelouses, Balotelli a multiplié les frasques et quelques accidents de la route. Au fil du temps, Super Mario a perdu sa passion pour les autos de luxe, et a fini par vendre certaines d’entre elles.

Mario Balotelli et ses voitures camouflage en images ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 4

Mario Balotelli a vendu ses autos de luxe

Dans un entretien accordé au podcast « Muschio Selvaggio », dont les propos ont été rapportés par le site Blick, Mario Balotelli a fait savoir que sa passion pour les bolides de luxe s’était érodée. « Dans mon garage, j’ai toujours une RSQ8 (Audi, ndlr), une 500 Abarth et une GTR Nismo Nissan de 1400 ch. Mais je vends toujours l’Abarth maintenant », a-t-il affirmé. L’international italien a vendu ses Lamborghini, Ferrari et d’autres voitures qu’il possédait autrefois

Mario Balotelli customisait ses voitures

Une confidence qui peut étonner, puisque durant la première partie de sa carrière, l’ancien attaquant de Manchester City a même été parfois jusqu’à relooker ses propres voitures. Comme ce fut le cas en 2012, avec sa Bentley GT estimée à 180 000 euros, qu’il avait fait repeindre en couleurs camouflage militaire (vert,kaki,marron,beige,brun). Le natif de Palerme en avait fait de même, deux ans plus tard, avec sa Lamborghini Aventador, qu’il ne possède plus aujourd’hui. À croire qu’avec l’âge, Mario Balotelli a mûri.