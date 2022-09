FC Nantes: Salaire, contrat, ce que Kolo Muani a signé avec l’Eintracht Francfort

Randal Kolo Muani a changé de couleurs en quittant Nantes pour l’Eintracht Francfort.

Cet été, Randal Kolo Muani a quitté le FC Nantes pour s’engager en tant qu’agent libre à l’Eintracht Francfort, vainqueur de la Ligue Europa l’année passée. En fin de contrat chez les Canaris, l’attaquant de 23 ans découvre la Bundesliga avec succès, en témoignent ses deux buts et 4 passes décisives en seulement cinq rencontres. En Allemagne, l’international espoir français a signé un contrat de 5 ans, soit jusqu’en juin 2027.

Kolo Muani quitte le FC Nantes pour Francfort

Originaire de la région parisienne, Kolo Muani a donc quitté le FC Nantes, club qu’il avait rejoint à l’âge de 16 ans en provenance de l’US Torcy. En fin de contrat cet été chez son club formateur, Nantes n’a donc pas reçu d’indemnité de transfert pour son attaquant. Les dirigeants de la maison jaune avaient pourtant essayé de le prolonger, en lui offrant un salaire plus conforme à son nouveau statut et ses performances sur le terrain. En effet, il touchait de 15 000 à 20 000 euros brut mensuels selon diverses sources, et Nantes lui a proposé 25 000 €, puis 50 000 €, mais de manière orale d’après L’Equipe. Le natif de Bondy a préféré découvrir un autre championnat et son salaire outre-Rhin s’avère beaucoup plus juteux.

Un salaire multiplié par 8 en Allemagne

Selon le média allemand Bild, relayé par le journal local Frankfurter Neue Presse, le nouvel attaquant de Francfort percevra un salaire de 1,5 million d’euros brut par an, hors bonus. Par mois, cela fait 125 000 euros, soit 5 fois plus que l’offre de prolongation nantaise et plus de 8 fois le salaire qui était le sien, en France. Il entre dans le top 10 des joueurs les mieux payés de l’Eintracht, un classement que domine l’ancien gardien du PSG, Kevin Trapp, à 3,5 millions d’euros la saison.