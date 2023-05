PSG: Qui pourrait signer au PSG cet été selon les bookmakers ?

Une fin de saison très animée pour le PSG. Alors que le départ de Lionel Messi semble inéluctable, Neymar pourrait également prendre le même chemin et quitter le club parisien. Une chose est sûre : le mercato d’été des Rouge et Bleu sera animé et les dirigeants voudront renouveler leur effectif. Si le marché des transferts n’ouvre ses portes qu’en juin prochain, les bookmakers britanniques imaginent déjà les Rouge et Bleu sur plusieurs joueurs à différents postes.

Les bookmakers voient Osimhen davantage en Premier League qu’au PSG

Un constat s’impose à l’issue de la saison 2022-2023, le PSG doit, entre autres, renforcer son secteur offensif, notamment avec un attaquant capable de prendre la profondeur et de marquer des buts. Pour pallier ce manque, les Parisiens pensent à Victor Osimhen. Une piste qui semble difficile pour le club de la capitale, puisque l’attaquant nigérian a indiqué qu’il aimerait jouer en Premier League. D’ailleurs les bookmakers d’Outre Manche ne s’y trompent pas, et indiquent que les pensionnaires du Parc des Princes ne sont pas les mieux placés pour attirer le buteur napolitain. Chelsea, Manchester United ou encore le Bayern Munich sont mieux placés que le Paris Saint Germain, selon les traders anglais.

Le PSG, jamais favori des bookmakers

Et là est toute la difficulté pour le PSG. Les joueurs qui intéressent les Parisiens sont forcément des promesses qui attisent les convoitises des plus grands clubs ou alors des footballeurs confirmés, qui sont eux aussi suivis par les meilleures écuries. La concurrence est donc toujours là et est féroce. Dans les cas cités ci-dessous, les Rouge et Bleu ne sont jamais favoris ; toujours des outsiders. Faut-il rappeler que la vision des bookmakers ne reflète pas forcément la réalité du marché. Nul doute que durant ce mercato, le Paris Saint Germain fera tout ce qui est en son possible pour attirer des grands noms. Reste à savoir si les décideurs parisiens parviendront à déjouer les pronostics.

Les cotes des joueurs qui pourraient signer au PSG selon les bookmakers

Paul Pogba = cote à 8

Jude Bellingham = 11

Cristiano Ronaldo = 12

Khvicha Kvaratskhelia = 12

Victor Osimhen = 16

Romelu Lukaku = 16

Rasmus Hojlund = 16

Harry Kane = 20

Mason Mount = 40