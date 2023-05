PSG: Que valent 2 semaines de retenues de salaire pour Messi ?

Messi sanctionné, c’est une sacrée économie pour le PSG.

Un voyage qui passe très mal. Ce lundi, Lionel Messi a manqué l’entraînement et s’est rendu en Arabie Saoudite sans l’autorisation du PSG. En conséquence de quoi, le club parisien a décidé d’infliger une suspension de deux semaines au numéro 10 argentin. Durant cette période, il ne peut ni jouer, ni s’entraîner, et est également privé de salaire. Coup d’œil sur ce que représente 14 jours d’émoluments au sein des Rouge et Bleu pour le septuple Ballon d’Or.

Le PSG va économiser plus d’un million d’euros suite à la retenue sur salaire de Messi

Au vu du salaire de Lionel Messi, le PSG va faire quelques économies. Le champion du monde argentin gagne 40,5 millions d’euros brut par an, faisant de lui le troisième joueur le mieux payé des Rouge et Bleu derrière Kylian Mbappé et Neymar Jr. Rapporté au mois, cela équivaut à 3,375 millions d’euros. En deux semaines, le numéro 30 du club de la capitale perçoit 1 557 692 euros. Voilà donc la somme dont il sera privé suite à la sanction des dirigeants parisiens.

Deux semaines de Messi valent plus qu’une année de Brice Samba

Cela signifie qu’en deux semaines, Lionel Messi gagne plus que Marquinhos en un mois. En effet, l’international auriverde, défenseur le mieux payé de Ligue 1 et quatrième joueur le mieux rémunéré du championnat, touche 1,2 million d’euros brut mensuel. La comparaison est encore plus frappante, lorsque celle-ci est effectuée avec les joueurs des autres clubs de Ligue 1. La légende du FC Barcelone perçoit davantage de revenus en 14 jours que Brice Samba, le portier du RC Lens, ou Rémy Cabella, le milieu du Losc, sur une année.