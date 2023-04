Les 10 défenseurs les mieux payés de la Ligue 1 en 2023

Majoritairement joueurs du PSG, un peu à l’OM et à l’OL les défenseurs les plus chers de la Ligue 1, en 2023.

Autrefois considérés comme des stoppeurs, chargés d’empêcher leur vis à vis d’aller au but, les défenseurs ont désormais plus de responsabilités, et sont aussi sollicités pour mener les offensives. C’est le cas pour les latéraux, dont la tâche consiste aujourd’hui essentiellement à soutenir les attaquants. Cette tendance est moins présente chez les centraux, même s’ils doivent être performants sur les coups de pied arrêtés, aussi bien défensifs qu’offensifs. Cela leur permet d’avoir plus d’importance au sein d’une équipe et donc d’être mieux rémunéré. Zoom sur les 10 défenseurs les mieux payés de la Ligue 1 en 2023.

Marquinhos, défenseur le mieux payés de Ligue 1

Comme le rapporte l’Équipe, Marquinhos est le défenseur le mieux payé au sein de l’élite du football français. L’international auriverde touche un salaire de 1,2 million d’euros brut mensuels, soit 14,4 millions d’euros chaque année. Des rémunérations qui lui permettent d’être le quatrième footballeur le mieux payé de l’Hexagone, derrière le trio d’attaque Mbappé, Neymar Messi. En fin de contrat en juin 2024, le numéro 5 du club de la capitale est en discussion avec sa direction pour une prolongation, qui pourrait accroître ses émoluments.

Six défenseurs du PSG sont dans le top 10

Seuls quatre défenseurs de ce top 10 n’évoluent pas au PSG. Ils se situent aux quatre derniers rangs de ce classement, soit entre la dixième et la septième place. Autre preuve, s’il en fallait une, qui montre la puissance financière des Rouge et Bleu, à lui seul Marquinhos a un salaire plus important que ceux de Chancel Mbemba, Dejan Lovren et Jérôme Boateng réunis. 13,44 millions d’euros, c’est le montant obtenu lorsque les rémunérations annuelles des trois joueurs cités sont additionnées, soit près d’un million d’euros de moins que le salaire du défenseur central du club de la capitale.

Les 10 défenseurs les mieux payés de la Ligue 1 en 2023

10. Chancel Mbemba (OM) = 3,84 M€

8. Dejan Lovren (OL) = 4,8 M€

8. Jérôme Boateng (OL) = 4,8 M€

7. Eric Bailly (OM) = 5,4 M€

6. Presnel Kimpembe (PSG) = 7,68 M€

5. Nordi Mukiele (PSG) = 8,4 M€

4. Juan Bernat (PSG) = 8,76 M€

3. Sergio Ramos (PSG) = 9,4992 M€

2. Achraf Hakimi (PSG) = 12,996 M€

1. Marquinhos (PSG) = 14,4 M€