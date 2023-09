PSG – OM: Combien coûtent les billets au Parc des Princes ?

Le Parc des Princes reçoit le Classique PSG-OM, dimanche.

Le Parc des Princes sera à guichets fermés, ce dimanche soir pour le choc de la journée de Ligue 1, entre le PSG et l’OM. Mais ce jeudi, à trois jours de l’événement, il est toujours possible d’acheter des billets, via la plateforme de revente gérée par un prestataire collaborant avec le club de la capitale. Combien faut-il ce jour débourser pour décrocher une place pour le Classique ?

De 100 à 432 € pour voir PSG – OM au Parc des Princes

A minima 100 euros, le tarif pour suivre le match en haut du virage en tribune Boulogne. Plus bas c’est un peu plus cher, accessible à partir de 115 euros. La fourchette des prix est progressives, un quart de virage vaut 114 euros, de 119 à 173 euros pour les billets les plus centraux, tout en haut des tribunes. Et ainsi de suite jusqu’à la catégorie 1, en tribune Borelli et au plus proche du terrain et du tunnel ou pénètrent les joueurs des deux camps ; elle est facturée ce jeudi à 432 euros.

Cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille est programmée dans le cadre de la 6e journée du championnat de France de Ligue 1, saison 2023-2024, à partir de 20h45 le coup d’envoi.