PSG – OM: Ces sponsors qui soutiennent les deux équipes

Comme Coca-Cola, quatre marques sont à la fois sponsors du PSG et de l’OM qui s’affrontent ce dimanche soir au Parc des Princes.

Le PSG ou l’OM. Mais pas les deux. Telle est la vérité des supporters de football, mais dans le monde mercantile il en est autrement. PSG – OM pour eux est un match gagnant/gagnant, car quelle que soit l’issue de la rencontre, ils seront associés au vainqueur. Ou aux deux équipes dos à dos. Ils, ce sont les quatre sponsors commun aux deux équipes qui s’affrontent ce dimanche en soirée.

Quatre sponsors sont communs au PSG et à l’OM

Aucun n’est présent sur les maillots des joueurs, mais l’un est assez premium pour avoir son nom sur le stade de l’Olympique de Marseille (et anciennement à l’avant des tuniques) : l’opérateur téléphonique Orange. C’est le plus exposé des quatre et l’un des deux « partenaires premium », associés à l’une et l’autre des deux formations. Le second étant le bookmaker Parions Sport qui est aussi le plus récent signé, en l’espèce par le PSG au cours du printemps 2022.

Des partenaires « premium » ou « officiel »

S’y ajoute EA Sports, l’éditeur des jeux FIFA désormais renommé EA Sports FC 24 pour la nouvelle édition à sortir de la semaine ; il est un partenaire dit « premium » au Paris Saint-Germain, « officiel » à l’Olympique de Marseille. « Partenaire officiel », comme l’est enfin la boisson Coca-Cola dans les deux camps. Au total, le PSG revendique le soutient de 25 commanditaires sur ses supports officiels (hors les sponsors plus territoriaux), soit une dizaine de plus que son adversaire dominical.