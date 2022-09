PSG, OL: Les notes des Parisiennes et Lyonnaises sur FIFA 23

Chez les féminines, les clubs français compteront parmi les meilleurs du jeu FIFA 23. A tout le moins l’OL et le PSG.

Avec deux des meilleures formations du football européen, il était naturel que les joueuses du PSG et de l’OL trustent en masse, le top 25 de celles à qui EA Sports a attribué les plus grosses notes, sur sa simulation de football sur console, FIFA 23. Elles sont neuf, à l’addition des deux équipes, si les Parisiennes sont une de plus, les Lyonnaises dominent sur l’appréciation d’ensemble.

Le PSG et l’OL deux des meilleurs collectifs sur FIFA 23

C’est qu’avec la capitaine Wendie Renard et la première Ballon d’or de l’histoire, la Norvégienne, Ada Hegerberg, le collectif champion de France et d’Europe en titre, aligne deux éléments à 91 ; la deuxième note maximal derrière Alexia Putellas (FC Barcelone), avec une moyenne d’ensemble de 92, qu’elle sera la seule de tout le jeu à obtenir, garçons et filles confondus.

Alexia Putallas la reine du titre signé EA Sports

Le Barça, avec Chelsea, seront deux des formations les plus compétitives pour disputer la gagne au Paris Saint-Germain ou à l’Olympique Lyonnais, sur la plateforme FIFA 23. Rendez-vous au 30 septembre et la sortie du titre, pour connaître toutes les notes des joueuses des deux clubs et les détails de la compétitivité des équipes.

Les meilleures notes des joueuses du PSG et de l’OL sur FIFA 23

PSG

Marie-Antoinette Katoto = 90

Kadidiatou Diani = 88

Grace Geyoro = 87

Ashley Lawrence = 87

Lieke Martens = 87

OL

Wendie Renard = 91

Ada Hegerberg = 91

Christiane Endler = 89

Amandine Henry = 88