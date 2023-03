PSG, OL: Ce que leur rapporte la Ligue des Champions féminine

Le PSG et l’OL représentent la France sur la scène continentale du foot féminin.

Comme chaque année, l’UEFA publie ses chiffres de la saison passée. Si comparaison n’est pas raison, force est de constater qu’il existe un monde, voire plusieurs, entre les revenus que rapportent la Ligue des Champions (LdC) féminine à un club, et ceux générés par la LdC masculine. Tenant du titre chez les femmes, l’OL a gagné, au total 1,46 million d’euros, en 2021-2022. C’est forcément moins pour le PSG, d’après les données communiqués par l’instance dirigeante européenne.

Plus d’un million d’euros pour l’OL et le PSG grâce à la Ligue des Champions féminine

Le club parisien, éliminé lors des demi-finales de la compétition par l’Olympique Lyonnais, a touché 1,06 million d’euros, pour son parcours. Sur ce montant total, 400 000 euros, soit près de la moitié, correspondent à la prime de participation commune à toutes les écuries qui disputent la compétition. Il se place au troisième rang des clubs ayant gagné le plus d’argent grâce à la Ligue des Champions féminine. Derrière le FC Barcelone, finaliste malheureux et ses 1,26 million d’euros, et, logiquement, le club rhodanien, vainqueur face aux Blaugrana, avec 1,46 million d’euros. La saison dernière, l’instance dirigeante européenne a versé, au total, 18,39 millions d’euros à l’ensemble des clubs participants à la compétition.

Le PSG a gagné plus en étant éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions masculine

Pour cette saison 2022-2023, elle va distribuer 24 millions d’euros aux clubs, soit une augmentation de 30,5% par rapport au précédent exercice. Toutefois, cela reste un montant minime en comparaison à la Ligue des Champions masculine, où l’UEFA a versé 2,031 milliards d’euros à l’ensemble des écuries participantes, la saison dernière. À titre de comparaison, le PSG, dont la section masculine a été éliminée lors des huitièmes de finale par le Real Madrid, a gagné 92,153 millions d’euros, pour son parcours. Quant à l’OL, où les joueurs ont disputé la Ligue Europa, et sont sortis en quarts de finale face au FC Porto, a touché 17,97 millions d’euros. L’égalité entre les footballeuses et footballeurs est un objectif encore très lointain, si tant est qu’elle puisse un jour exister.