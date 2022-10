PSG, OL: Détail des primes de la Ligue des champions féminine 2022-2023

Avec l’OL, les filles du PSG compteront parmi les favorites de la Ligue des champions 2022-2023.

Les deux clubs français qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions féminine, saison 2022-2023 ; nous n’en doutions pas pour le PSG et l’OL, puisque les deux formations font parties des favorites à al victoire finale. Mieux, les Fenottes sont les tenantes du titre et ont le record de succès dans la compétition. Alors que ce lundi se déroulait le tirage au sort de la phase finale, l’occasion pour nous, à Sportune, de nous pencher sur le détail des primes à gagner dans le tournoi.

Le PSG et l’OL qualifiés pour la phase de groupes

Déjà, en accédant à cette étape de la phase de groupes, les vingt clubs qualifiés ont l’assurance de gagner 400 000 euros, pour part commune versée par l’UEFA, à l’organisation de cette Ligue des champions féminine. Après quoi, comme chez les garçons, il y a des bonus à gagner selon les résultats obtenus. A chaque performance les primes s’accumulent et il y en a à gagner, à tous les niveaux, à compter de ce tour final.

Jusqu’à près du million d’euros pour une équipe vainqueur de bout en bout

Au maximum du maximum, si une équipe remporte toutes ses rencontres jusqu’au week-end de la finale, les 3 et 4 juin 2023, au PSV Stadium, à Eindhoven (Pays-Bas), elle pourra viser de remporter 990 000 euros. Au total, l’UEFA versera 24 millions d’euros sous la forme de bonus aux équipes de cette C1, dont 11,5 M€ pour la phase de groupes et 7 millions les matchs à élimination directe. Le reste est reversé aux équipes non qualifiées, pour soutenir le développement de la discipline, sur le Vieux Continent.

Détail des primes de la Ligue des champions féminine 2022-2023

Qualification à la phase de groupes = 400 000 €

Victoire en phase de groupes = 50 000 €

Match nul en phase de groupes = 17 000 €

Quart de finale = 160 000 €

Demi-finale = 180 000 €

Finale = 200 000 €

Vainqueur = 350 000 €