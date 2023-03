OL: L’UEFA détaille les revenus gagnés de la Ligue Europa 2022

Jusqu’à son élimination face à Porto, l’OL avait tout bon en Ligue Europa 2021-22.

C’est la dernière production sur la scène européenne de l’Olympique Lyonnais, la saison 2021-2022 dernière. Le club du Rhône a disputé la Ligue Europa, défait d’une courte tête au stade des quarts de finale, par Porto (1-2, au cumul des deux matchs). Jusqu’alors en réussite, l’OL avait presque fait le carton plein sur les primes à gagner.

L’OL s’est incliné en quarts de finale de la Ligue Europa 2022

Car, premier de son groupe avec cinq victoires et un nul, ce seul poste de recette rapporte un peu plus de 14,8 millions d’euros. Le billet pour les huitièmes rajoute 1,2 millions d’euros et celui pour les quarts, 1,8 millions. Complètent à cela, le bonus commun aux clubs engagés dans cette Ligue Europa, à 3,63 millions, la prime du classement au coefficient, à 3,96 millions et la part de marché des diffuseurs télé, à presque 2,5 millions d’euros.

Une campagne européenne à 17,97 M€ pour l’Olympique Lyonnais

Soit un total cumulé au bénéfice de la saison européenne de l’Olympique Lyonnais de 17,97 millions d’euros, sur un total de 464 960 euros distribués par l’UEFA pour l’ensemble des clubs engagés dans la C3. En revenus générés sur cette seule coupe, l’OL est cinquième de la compétition remportée sportivement et financièrement par l’Eintracht Francfort (38 M€).