PSG: Mbappé devancé par une surprise sur les maillots vendus à son nom

Kang-in Lee a ses fans au PSG, c’est lui qui vendrait le plus de maillots floqués à son nom.

Le Paris Saint-Germain a connu des changements importants, tant sur le terrain qu’en dehors, avec les départs de Lionel Messi et Neymar cet été. Selon L’Équipe, la période de deux ans de Messi au Parc des Princes a permis d’augmenter le nombre d’abonnés sur Instagram du PSG de 20 millions de plus. Mais, depuis le départ du septuple Ballon d’Or, beaucoup l’ont suivi ; les club en compte désormais 65 millions.

De plus, plusieurs sponsors du PSG, dont Crypto.com, remettent en question leur partenariat avec le club parisien après les départs des deux joueurs sud-américains. D’autres partenaires ont également été lents à effectuer leurs paiements de parrainage. Ces départs ont également eu un impact sur les reventes de billets au Parc des Princes.

Kang-in Lee vendrait plus de maillots à son nom que Mbappé au PSG

Malgré ces défis, Kylian Mbappé a réussi à combler le vide laissé par Messi et Neymar sur le terrain, marquant huit buts en neuf matchs toutes compétitions confondues cette saison. Et pourtant il semblerait que Mbappé ne soit pas le joueur du PSG qui vend le plus de maillots. Selon le journaliste Abdellah Boulma, le joueur le plus populaire du PSG en ce qui concerne la vente de maillots est Kang-in Lee, avec Mbappé qui le suit dans cette hiérarchie.

Très populaire depuis son arrivée en provenance de Majorque pour 22 millions d’euros, le sud-coréen Kang-in Lee 🇰🇷 est le parisien qui fait vendre le plus de maillots floqués à son nom. (Légèrement devant Mbappé) #PSG pic.twitter.com/Xn6DHWUrt7 — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) October 19, 2023

Lee a rejoint le PSG cet été en provenance de Majorque pour une somme d’environ 22 millions d’euros. L’attaquant international est une star chez lui, en Corée du Sud. Il est aussi un parfait moteur de business pour Paris sur le continent asiatique où le club étend de plus en plus son influence.