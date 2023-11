PSG: Le pull (moche) de Noël version 2023 est sorti

« Moche » et « kitsch » sont les propres mots du PSG pour qualifier son pull de Noël. Comment lui donner tort ?…

Le Paris Saint-Germain a dévoilé ce lundi son traditionnel pull de Noël pour les fêtes de fin d’année. Cette saison, l’accessoire indispensable de la période reprend les codes du maillot iconique du club parisien, avec ses bandes verticales rouges et bleues. Le pull kitsch par excellence se pare des flocages de sapins, de bonhommes de neige et de Père Noël.

« Noëlinho » 75 le pull du PSG pour le Noël 2023

Il se pare pour la première fois d’une écharpe, intégrée, pour se réchauffer cet hiver. Le Paris Saint-Germain le présente sous la forme d’une recrue à l’accent brésilien, « Noëlinho », flanquée du numéro 75. Le club assume le second degré et dit espérer remporter le titre du pull le plus moche. Sa version ne devrait pas avoir à rougir de la concurrence.

Il faut tout de même compter 70 euros pour l’acquérir. Un sweat, un pyjama, un bonnet, une écharpe et des charentaises complètent la collection.