PSG: Le 11 le plus cher des 8es de la Ligue des champions selon KPMG

Avec Mabppé en pointe, le 11 le plus cher des joueurs qualifiés en huitièmes de la Ligue des champions.

Après une pause de près de trois mois, la Ligue des Champions reprend ses droits cette semaine. Hier mardi, le PSG s’est incliné 1-0 au Parc des Princes face au Bayern Munich. Le club de la capitale, qui conserve toutes ses chances de qualification est présent, avec Kylian Mbappé, dans le onze le plus cher des 8es de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes réalisé par Football Benchmark, la branche football du groupe KPMG.

Mbappé, seul représentant du PSG

Il est l’atout numéro un des Parisiens depuis plusieurs saisons. Un statut qu’il a encore confirmé hier face au Bayern Munich, alors qu’il a débuté la rencontre sur le banc. L’attaquant de 24 ans, recruté par le PSG pour 180 millions d’euros en 2017, est valorisé à 210 millions d’euros, par Football Benchmark. Celui qui est considéré comme le futur meilleur joueur du monde, l’est déjà en valeur ; c’est lui en effet le plus cher de la planète pour KPMG.

Un collectif qui vaut 1,253 milliard d’euros

Ce onze de joueurs serait probablement en mesure de remporter la Ligue des Champions, et pour cause, il vaut son pesant d’argent : 1,253 milliard d’euros au cumul de ceux qui le compose, pour une moyenne de 113,9 millions d’euros pour chaque joueur. Kylian Mbappé, avec 210 millions d’euros, représente à lui seul plus d’un sixième de la valeur de ce onze.

Quatre des dix joueurs les plus chers au monde sont dans ce onze

Une ribambelle de stars compose cette équipe. Quatre d’entre eux font partie des dix footballeurs les plus chers au monde d’après KPMG: Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior et Jordan Musiala. La présence du champion du monde français en tant que numéro 9 dans ce collectif écarte celle de Erling Haaland au même poste, le Norvégien étant pourtant la deuxième plus forte valorisation dans le football, à 178 millions d’euros.

Trois joueurs français dans ce onze

Outre Kylian Mbappé, deux autres joueurs français se glissent dans ce collectif : Théo Hernandez, le latéral gauche de l’AC Milan, en ballotage favorable après le succès 1-0 face au match aller face à Tottenham, est jaugée à 79 millions d’euros. Tandis qu’Aurélien Tchouameni, troisième et dernier international français de l’équipe, recruté pour 80 millions d’euros par le Real Madrid lors du dernier mercato estival pour remplacer Casemiro, est valorisé à 95 millions d’euros.

La Premier League, championnat le plus représenté

Force est de constater que le championnat qui dispose de plus de joueurs dans cette équipe est la toute puissante Premier League. Ils sont quatre sur les onze, dont trois de Liverpool. Seul Ruben Dias, défenseur central de Manchester City (88 M€), n’appartient pas aux Reds.