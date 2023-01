Mbappé à 210 M€, les footballeurs les plus chers de ce début d’année selon KPMG

A 210 millions d’euros, Kylian Mbappé est le joueur de football valorisé le plus cher en ce début d’année 2023

Kylian Mbappé reste le joueur le plus cher de la planète football, au commencement de cette année 2023. Conclusion tirée du dernier rapport signé de Football Benchmark, la division foot du groupe KPMG. L’attaquant du PSG l’était déjà au mois d’octobre dernier, valorisé à 222,5 millions d’euros, mais depuis, l’estimation à son égard a légèrement diminué, à 210 millions d’euros désormais.

Mbappé reste le n°1 mais Haaland réduit l’écart

En conséquence, l’écart se resserre avec son dauphin et futur grand rival en carrière, Erling Haaland. Car le Norvégien, s’il était déjà deuxième il y a trois mois progresse de plus de 10 millions, de 166 M€ à 178 M€, qu’il vaut en ce mois de janvier. En octobre, sept joueurs dépassaient les 100 millions d’euros de valorisations estimées sur le marché des transferts, ils sont neuf aujourd’hui, avec Gavi (Barça), Valverde (Real) et Musiala (Bayern), en plus, tandis que Trent Alexander-Arnold (Liverpool) est sorti du top 10.

Une nouvelle génération archi-prometteuse et déjà très chère sur le mercato

Notons l’âge des dix considérés comme les footballeurs les plus chers du monde, car tous incarnent la nouvelle vague avec Mbappé en chef de file et, à pourtant seulement 24 ans, en aîné de cette délégation si prometteuse (avec Fédérico Valverde au même âge, au Real Madrid).